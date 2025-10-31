Anthony Davis es duda para el juego entre Mavericks y Pistons

Este viernes los Mavericks de Dallas llevaron a cabo su primer entrenamiento de cara al partido de este sábado en la Arena Ciudad de México contra los Pistons de Detroit, y las alarmas por la presencia de Anthony Davis se encendieron.

El ala-pívot de Dallas, que no pudo terminar el partido contra los Pacers de Indiana por lesión, hizo el viaje a la Ciudad de México, por lo que los aficionados mexicanos se ilusionaron con ver a una de las grandes estrellas de los Mavs, pero la realidad es que su presencia en el juego se mantiene como una incógnita. De hecho, "La Ceja" no formó parte de los entrenamientos que fueron a la vista de los medios de comunicación y de la afición, pero según medios estadounidenses su progreso se mantiene "día a día", por lo que aún existe la posibilidad de verlo en la duela.

¿Qué ocurrió?

De por sí, para este partido una de las grandes estrellas de los Mavs, Kyrie Irving, no podrá jugar, ya que en marzo sufrió una rotura de ligamento cruzado que lo dejó fuera de la duela por el resto de la temporada. Davis, que llegó en febrero después del polémico intercambio de los Lakers de Los Ángeles por Luka Doncic, aseguró que este partido contra los Pistons es de suma importancia y no lo toman como una exhibición, pese a ser fuera de Estados Unidos.

"Todos los juegos son importantes, queremos ganar todos y no nos tomamos nada a la ligera", declaró Anthony Davis.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Asimismo, contrario a lo que sucede con la gran mayoría de jugadores, aseguró que no ha modificado ningún aspecto de su preparación debido a la altitud de la Ciudad de México, ya que está acostumbrado a jugar en ciudades como Denver o Utah.