NBA regresa a China

La última vez que la NBA visitó China, hubo silencio. Fueron probablemente dos de los partidos más incómodos jamás jugados, un par de enfrentamientos de pretemporada entre los Nets de Brooklyn y los Lakers de Los Ángeles.

Algunos fanáticos apenas reaccionaron a lo que veían, y ni siquiera se realizaron conferencias de prensa después del encuentro.

Esta vez, va a ser muy diferente. De vuelta a la normalidad, parecería.

Los Nets y los Suns de Phoenix han llegado al centro de apuestas chino de Macao para dos partidos de pretemporada: uno el viernes y el otro el domingo. Serán los primeros encuentros de la NBA jugados en China desde 2019.