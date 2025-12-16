Cunningham lidera victoria de Pistons

Cade Cunningham anotó 32 puntos y consiguió diez rebotes para ayudar a los Pistons de Detroit a vencer 112-105 a los Celtics de Boston el lunes por la noche.

Caris LeVert y Tobias Harris añadieron cada uno 13 unidades para los Pistons, líderes de la Conferencia Este, quienes ganaron su cuarto partido consecutivo. Detroit también se vengó de una frustrante derrota en Boston a finales del mes pasado.

Jaylen Brown tuvo 34 puntos, ocho rebotes y siete asistencias para liderar a los Celtics. Derrick White anotó 31 mientras Boston perdió su segundo partido seguido después de una racha de cinco victorias.

Cuando los equipos se enfrentaron hace tres semanas, Boston terminó con la racha de 13 victorias consecutivas de Detroit, que igualaba el récord de la franquicia, a pesar de los 42 puntos de Cunningham, quien falló un tiro libre que podría haber empatado el partido en los últimos segundos.

Detroit comenzó el último cuarto con una ventaja de cuatro puntos y la amplió a 103-93 con un robo y una clavada de Javonte Green con poco menos de seis minutos por jugar.

Boston había reducido la diferencia a 96-93 con una jugada de tres puntos de White que envió a Cunningham al banco con su quinta falta, pero Green encestó un triple desde la esquina y siguió con su retacada que puso a los Pistons arriba por diez.

Los Celtics hicieron un último intento, al acercarse a 104-102 con un tiro desde la línea de base de White con 2:47 por jugar, pero Cunningham encestó un par de tiros clave en los últimos dos minutos.

En el primer enfrentamiento de la temporada entre ambos equipos, los Pistons superaron a Boston, a pesar de los 41 puntos de Brown en su apertura en casa.

Desde el final del primer cuarto hasta principios del cuarto, Boston falló 20 de 21 intentos de tres puntos. Los Celtics terminaron con solo diez de 39 en triples, mientras que Detroit fue 13 de 36.



