Cavaliers superan a Nets

Donovan Mitchell anotó 35 puntos, Jarrett Allen agregó 22, y los Cavaliers de Cleveland superaron 131-124 a los Nets de Brooklyn el viernes por la noche.

Sam Merrill terminó con 22 unidades y Evan Mobley contribuyó con 13 para los Cavaliers, quienes ganaron su primer partido de la temporada después de perder contra los Knicks de Nueva York el miércoles por la noche.

Cam Thomas anotó 33 tantos y Michael Porter Jr. tuvo 31 para Brooklyn, que tiene un récord de 0-2.

Cleveland lideró por 25 puntos en el tercer cuarto antes de que los Nets se recuperaran en el cuarto período.

Ziaire Williams encestó un triple para poner el marcador 121-115 con 5:18 restantes antes de una breve interrupción después de que un aficionado corriera a la cancha.

Merrill falló un triple después de que se reanudó el juego, y una bandeja de Thomas redujo la diferencia a 121-117.

Mitchell, quien acertó 10 de 15 tiros de campo, perdió el balón en la siguiente posesión antes de que el novato de Brooklyn Egor Demin encestara un triple para poner la pizarra 121-120 con 3:48 restantes.

Cleveland luego aprovechó varios tiros fallidos de los Nets y anotó seis puntos consecutivos para extender la ventaja a 127-120 con 38 segundos restantes.

Los Cavaliers lanzaron 44 de 82 desde el campo e hicieron 18 de 42 desde la línea de tres puntos, incluyendo nueve de 11 en el tercer cuarto.