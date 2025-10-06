La NBA mantendrá el All-Star en L.A.

El comisionado de la NBA Adam Silver afirmó el lunes que "no se contempla" sacar el Juego de las Estrellas de la arena de los Clippers de Los Ángeles Clippers mientras se investiga si el equipo eludió las reglas del tope salarial en relación con Kawhi Leonard.

La liga anunció que abrió la investigación el mes pasado tras un informe del periodista Pablo Torre centrado en un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares entre Leonard y Aspiration Fund Adviser LLC, una empresa de servicios de sostenibilidad con sede en California que se declaró en bancarrota este año.

El propietario de los Clippers Steve Ballmer realizó una inversión de 50 millones de dólares en Aspiration, y la empresa y el equipo anunciaron una asociación de 300 millones de dólares en septiembre de 2021.