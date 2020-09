Deporte, ausente en informe

La palabra deporte brilló por su ausencia en el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé habló acerca de proyectos, planes, avances o estrategias para la reactivación física de sobre la preparación de los atletas cara a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, que se pospusieron para el próximo año.

En lo que el presidente sí hizo mayor énfasis, fue en el combate a la corrupción, dejando en el aire las acusaciones que hay sobre Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, sobre quién hay denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntamente haber cometido extorsión y pedir sobornos a una empresa para asignarle directamente un contrato de la Conade.

Así que aunque en el informe no se haya tocado el tema del deporte, esto no quiere decir que no existe o que todo esté bien, hay muchas cuestiones que tratar, y lo más importante, qué arreglar.