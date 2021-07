Deportan a feminicida de Montemorelos, N.L.

Amás de nueve meses de que presuntamente asesinara a puñaladas a su pareja sentimental en Montemorelos, Nuevo León, un sujeto fue detenido en el Estado de Texas por agentes de The Office of the United States Marshall y entregado a policías federales de esta localizad para ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Fue el jueves por la tarde cuando un grupo de agentes de The Office of the United States Marshall de Edinburg, Texas, entregaron a Raúl Melesio (N), de 23 años, a elementos de la Guardia Nacional, en el puente Internacional Reynosa-Hidalgo.