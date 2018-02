Deporta España a ex contador de Duarte

Cd. de México.- España deportó hoy a México a Javier Nava Soria, contador que operó muchas de las empresas factureras de la presunta red de lavado de dinero de Javier Duarte.



Fuentes federales confirmaron que esta noche el prófugo de la justicia arribará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y será entregado por la Policía española a la Procuraduría General de la República (PGR).



Después, la dependencia federal cumplimentará una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, y lo pondrá a disposición del juez de control Gerardo Moreno García, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.



Nava Soria, quien vuela en estos momentos a la Ciudad de México, era el apoderado legal de Consorcio Brades, una empresa "fachada" que compró en 223 millones 800 mil 963 pesos unos predios en Campeche, cuyo valor catastral era 18 mil veces menor al pagado.



El vendedor en este caso fue Moisés Mansur, considerado el principal prestanombres de Duarte.



Por esta razón, la PGR presume que dicha operación fue una simulación para que el ex Mandatario desviara recursos del erario a sus testaferros.



Nava Soria también trabajaba para José Juan Janeiro Rodríguez, el cerebro financiero del ex priista para la constitución y operación de diversas empresas fantasma.



El contador fue detenido el 19 de abril en Barcelona, pero en septiembre consiguió su libertad porque en el juicio de extradición no fueron agregados formalmente todos los documentos de la acusación en su contra.



Sin embargo, en enero, la PGR nuevamente presentó la solicitud de extradición argumentando que la anterior omisión fue responsabilidad del Ministerio de Justicia de España, quien no entregó en tiempo y forma la documentación requerida.



Sin embargo, el contador regresará a México deportado y no extraditado debido a que venció su estancia legal en España.