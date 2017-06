Deplora ONU todo acto de violencia en Venezuela

"Deploramos todo acto de violencia (en Venezuela)", declaró a REFORMA Stephane Dujarric, portavoz del Secretario General de la ONU.



Ayer, un efectivo de la Policía Científica venezolana (CICPC) identificado como Oscar Pérez robó un helicóptero de una base aérea de Caracas, sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia y lanzó granadas mientras desplegaba una manta con la palabra "Libertad".



No se registraron víctimas durante el ataque.



En respuesta, el Presidente Nicolás Maduro calificó el hecho como un golpe de Estado y lo consideró un ataque terrorista encaminado a desestabilizar al país.



"Aspiro a que el mundo escuche después de 90 días de violencia, destrucción y muerte: si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate'', afirmó Maduro horas antes en un evento público.



"¡Nosotros jamás nos rendiríamos! ¡Lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas, liberaríamos nuestra patria con las armas!", amenazó.



Al ser cuestionado sobre esta delicada situación, el portavoz del Secretario General de la ONU señaló que están vigilantes de lo que ocurra.



"Estamos al tanto de los eventos que tuvieron lugar ayer y de que las autoridades venezolanas anunciaron que llevarán a cabo una investigación'', comentó el portavoz del Secretario General de la ONU.



"Seguiremos muy de cerca los acontecimientos que tengan lugar en Venezuela'', agregó Dujarric.



Por otra parte, REFORMA consultó por vía telefónica a una fuente que se encuentra en Caracas y que prefirió el anonimato por cuestiones de seguridad.



"Hasta el momento, no se sabe a ciencia cierta qué tan amplio y auténtico es el movimiento que pregona el militar que perpetró el ataque. Puede ser que sea el líder de fuerzas del Gobierno que se han solidarizado con el pueblo venezolano'', observó.



"Pero también hay quienes piensan que es un montaje , 'un peine', como le dicen acá, pues pudiera ser que Maduro este buscando un pretexto para tomar las armas o para declarar un estado de excepción'', explicó.



Subrayó que es necesario que la comunidad internacional reaccione y tome muy en serio lo que sucede en ese país pues aunado a la violencia la situación humanitaria se deteriora rápidamente.



"Las protestas de la calle no van a parar y Maduro llama a las armas en lugar de llamar al diálogo y la cordura. Maduro no escucha a su gente, eso está muy claro'', lamentó.