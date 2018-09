Deplorable servicio de transporte

Río Bravo, Tam.- Inconformidad ha venido levantando entre usuarios el estado que guardan las unidades del transporte público, en donde a lo largo de la semana, se ha fustigado no sólo el deterioro de los interiores de diversas unidades, sino el sobrecupo y la forma de conducir de los operadores.

Justo cuando apenas se ventilaba el caso de jóvenes de Río Bravo que estudian en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas en Reynosa y que tienen que sufrir un suplicio en el transporte escolar, por el sobrecupo y el estado de las unidades, otro caso fue reportado por usuarios la tarde del viernes.

Este nuevo incidente se dio en avenida San Pedro con brecha 112, en donde una unidad del sindicato de Transporte Regional de Tamaulipas (TRT), con número MV 46, sin placas de circulación, quedó varada por prolongado tiempo, sin que los pasajeros, muchos de ellos con prisa por llegar a su trabajo o llevar a sus hijos a la escuela, fueran transbordados a otra unidad.

Incluso, algunos padres que ya no podían esperar más, solicitaron el servicio de taxis, para poder llegar a tiempo con sus hijos a la escuela, como fue captado en gráficas.

No obstante, en algunos municipios ya se habla de incrementar el costo del boleto, no obstante que cada aumento autorizado, no se ha traducido en la mejor de los camiones urbanos.

ESPERAN. En vano los pasajeros aguardaron un transborde que no llegó.