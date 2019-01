Depende México de importar energéticos

´´La energía eléctrica que se consume en nuestro país depende del 68 por ciento del gas natural y sólo el 12 por ciento depende del carbón´´. Constantino Castillo Hinojosa, presidente del Clúster Estatal de Energía.

La dependencia energética del país es severa, importamos el 85 por ciento del gas natural; el 71 por ciento de las gasolinas y el 65 por ciento del diésel, manifestó el presidente del Clúster Estatal de Energía de Tamaulipas Constantino Castillo Hinojosa.

"En 1998 había un equilibrio entre la oferta y la demanda de gas natural en México. A partir de ese año y hasta la fecha, el consumo de gas natural prácticamente se ha duplicado y ese déficit, lo hemos tenido que sustituir con importaciones ya que nuestra producción ha bajado estrepitosamente de 4 mil a 2 mil 795 millones de pies cúbicos y la demanda actual es de 7 mil 900 M de pies cúbicos.

"La energía eléctrica que se consume en nuestro país depende del 68 por ciento del gas natural y sólo el 12 por ciento depende del carbón; el 12 de las hidroeléctricas y el 8 restante de lo nuclear, geotérmica, eólico, solar y combustión interna.

Recordó las palabras del doctor José Mario Molina, Premio Nóbel de Química 1995, "Importamos muchísimo gas de Estados Unidos... No creo que haya mucho problema de quedarnos sin gasolina, pero hay un gran problema de quedarnos sin gas".

Explicó que la principal fuente de gas se encuentra en la Cuenca de Burgos dentro de los yacimientos no convencionales y en menor medida, en aguas profundas. De tal manera que México ocupa el Sexto Lugar en reservas de gas no convencional (gas shale o lutitas), pero desgraciadamente no las aprovechamos. Y en el contexto nacional podemos decir que el 85 por ciento de los recursos del país están en la Región Noreste en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.

Castillo Hinojosa señaló que ante esta problemática, resulta conveniente el aprovechamiento de hidrocarburos no convencionales terrestres porque la maduración de los proyectos sería de 3 a 5 años a un menor costo, mientras que en aguas profundas tardarían de 10 a 15 años con un alto costo de producción.

Con respecto al método de extracción de hidrocarburos no convencionales, no hay por qué alarmarse con la fractura hidráulica, este procedimiento se utiliza tanto en yacimientos convencionales como en no convencionales, aunque con mayor medida en estos últimos. Es un método de extracción que se ha utilizado desde hace más de 60 años y los avances tecnológicos han permitido su aplicación intensiva en el mundo. Por dar una cifra importante, debo decir a ustedes que del 2009 al 2014 se han perforado en Texas 14 mil 500 pozos de gas shale con la técnica de fractura hidráulica, posicionando a Estados Unidos como el primer productor mundial. Además, de los 28 países europeos que cuentan con yacimientos no convencionales 23 de ellos lo permiten y sólo 5 lo prohiben, casualmente los que menos reservas prospectivas tienen.

Con base a estudios realizados por diferentes agencias internacionales de energía los 10 principales tipos de producción de energía que más afectan al medio ambiente son el Carbón, el Petróleo y el Gas Convencional y, en menor medida, el Gas No Convencional.