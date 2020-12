Depende Interjet de un acuerdo con SAT ante adeudos

CIUDAD DE MÉXICO

En una audiencia realizada en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con representantes de Interjet y empleados, Carlos Rello, director general de la empresa, pidió nuevamente que se siga la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador para ayudar y no dejar quebrar a empresas mexicanas, mencionó el sindicato en un comunicado enviado a trabajadores de Interjet, a los cuales representa. Sin embargo, el tiempo pasa y los trabajadores se encuentran en la misma fase de hace más de cuatro meses, pero con la diferencia que hoy ya no hay un sólo vuelo operando de la aerolínea y los trabajadores ya deberían de haber cobrado aguinaldo, fondo de ahorro y más de seis quincenas adeudadas, enfatizó. "Poco después de que anunciamos que no seremos los trabajadores los culpables del cese de operaciones, la empresa decidió cancelar vuelos indefinidamente. Parece que dejan morir a Interjet y querían que nosotros, los trabajadores, fuésemos los culpables", señaló el sindicato.

Los trabajadores siempre mostraron voluntad para seguir operando pese a no recibir el pago de su salario; sin embargo, hoy, sin operaciones y sin dinero en la empresa, el escenario se ve casi imposible y los empleados deben garantizar sus derechos laborales, aseveró. "Por ello, si para la próxima audiencia, que será el 5 de enero de 2021, no hay pago de salarios, no habrá otra opción que garantizar los derechos de los trabajadores con el último medio disponible que es la huelga el 8 de enero de 2021", advirtió la Sección 15 de CTM. El sindicato sostuvo que desconoce si hay falta de voluntad política o voluntad empresarial. "Lo que es un hecho es que, directa o indirectamente, todos los mexicanos lo vamos a sufrir, en especial los trabajadores. No sólo dejan morir a Interjet, dejan sin sustento a más de 5 mil familias que dependen directamente de Interjet", añadió.