Depende FMF de castigo para mover al Tricolor

"Dentro de nuestro plan original sí estaba la posibilidad de acercar a la Selección a otros estadios, en otras sedes, ahora tenemos que esperar a ver cuál va ser la resolución definitiva de la FIFA o en su caso del TAS para saber cómo vamos a operar.

"Tenemos que dar prioridad al tema deportivo y secundariamente al tema espectáculo. Obviamente queremos acercarle la Selección a diferentes aficiones, no por el tema del grito sino porque se lo merecen, en ese sentido así habíamos pensado en sacar algunos de los partidos de marzo, pero hoy con nuestra realidad que no sabemos cómo va a estar, si vamos a poder tener gente en los estadios, nos esperaremos a tener esa decisión", informó el presidente de la FMF, Yon de Luisa.

La Federación aún afina detalles de la apelación.

De cara a las primeras dos jornadas del Octagonal clasificatorio a la Copa del Mundo 2022, logró la reducción del castigo original de dos juegos.

"No se ha enviado todavía el documento definitivo a la Comisión de Apelaciones, lo que es un hecho es que no nos sancionan el Estadio Azteca, nos sancionan jugar a puerta cerrada, independientemente del estadio, movernos no nos ayudaría", dijo De Luisa.

La FMF pugna porque la FIFA sea flexible en cuanto a la más reciente sanción por los gritos discriminatorios detectados en los partidos de Eliminatoria Mundialista contra Canadá y Honduras.

De Luisa dijo que Hirving Lozano y Edson Álvarez ya trabajan al parejo del grupo, por lo que el técnico Gerardo Martino dispone de todas sus piezas para enfrentar a Estados Unidos el viernes y a Canadá el martes 16 de noviembre, en el Octagonal.