Depende del Covid-19 la reapertura de la SRE

Aunque el plazo más próximo para la reapertura de oficinas en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de Reynosa es el próximo 16 de junio, su regreso dependerá de la evolución del Covid-19.

Francisco Salvador Estrada Rodríguez, titular local mencionó que hace unos días les fue notificada la fecha, donde se estipulan los procedimientos de salud e higiene que deben seguir para evitar aglomeraciones, aunque en el mismo texto se hace énfasis a que si la curva de contagios no disminuye, la reapertura tendrá que ser aplazada nuevamente. "No hay nada seguro, aunque ya tengamos el oficio tendremos que analizar las condiciones, porque la prioridad es que el funcionamiento de la oficina no se reactive hasta que la población siga medidas de seguridad, incluso la alcaldesa nos ha dicho que postergamos para evitar contagios, ahorita lo más importante es quedarnos en casa".

La oficina SRE frenó tramites para la emisión o actualización de pasaportes desde finales de marzo, afectando a las personas que ya tenían cita o que tenían pendientes recoger el documento.

Por lo que Estrada Rodríguez agregó: "Ellos pueden tener la seguridad de al regresar todos los trámites se volverán a activar, nosotros solo seguimos instrucciones de autoridades sanitarias, la orden del cierre fue federal en coordinación con los locales, priorizando la salud".