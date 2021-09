Denver, Estocolmo y Manila se despiden de "La casa de papel"

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 .- "Me acuerdo que escribimos el capítulo 2 y lo tumbamos entero porque no estaba funcionando, estábamos escribiendo mal, y decidimos, vamos a hacer un final de temporada en el capítulo 2, y eso fue como el resorte para ponernos a escribir porque, realmente, no teníamos fuerza mental y energía", reconoció el productor.

Dos mil minutos de ficción en dos atracos y 31 capítulos recorren la historia de El profesor Marquina (Álvaro Morte) y sus 13 compañeros criminales, a quienes entrena para realizar un robo histórico en España.