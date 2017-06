Denuncia Sedena humillación y daño moral a militar en Tlaxcala

"Estaban muy decididos a lincharlo, a lastimarlo, se puede decir que lo humillaron porque lo anduvieron paseando amarrado como si fuera un delincuente cuando no era un delincuente, él se identificó", dijo el comandante de la 23 Zona Militar con sede en Panotla, Tlaxcala, Elpidio Canales Rosas.



El comandante informó que la Sedena denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), lesiones en agravio del soldado, así como daños en su patrimonio, porque los quejosos quemaron una motocicleta de su propiedad.

También acusó daños en contra de la dependencia, debido a que una de las unidades de uso oficial fue afectada por pedradas cuando militares rescataron a su compañero.



La madrugada del martes, policías municipales de Huactzinco, detuvieron a seis hombres que circulaban sospechosamente en un vehículo compacto con placas de Puebla por no identificarse, además de que al hacerles una revisión les localizaron herramientas, llaves y celulares con imágenes de tanques de gasolina y camionetas.



Uno de los sospechosos escapó a bordo de una motocicleta roja.



Por la mañana, al enterarse de la detención, vecinos se concentraron afuera de la Alcaldía y con el argumento de estar hartos de la delincuencia exigieron a la policía que les entregara a los detenidos.



El soldado llegó a la zona del conflicto para documentar la protesta vestido de civil y a bordo de una motocicleta, pero por las características de su vehículo, los quejosos lo señalaron de ser el delincuente que se había dado a la fuga.



Amas de casa lo atraparon y ataron con una soga, luego lo obligaron a caminar por la vía pública mientras le gritaban: "ratero, ratero".



Elementos de las fuerzas castrenses llegaron al sitio y después de tratar de mediar con los inconformes, rescataron a su compañero.



"El cabo está con algunos golpes, afortunadamente actuamos a tiempo y no llegó a más, él es fuerte y joven y se recupera de los golpes, pero lo que más le afecta es moralmente porque no es posible que por una lamentable confusión le hicieran daño y hasta lo pudieron haber privado de su vida", asentó Canales Rosas.



Explicó que el cabo acudió vestido de civil para obtener información sobre el conflicto municipal, actividad que realizan las corporaciones de seguridad para diseñar sus estrategias de operación.



El general aseveró que los militares son "pueblo" y que su intención es apoyar a la ciudadanía, por lo tanto, indicó que el intento de linchamiento contra uno de sus elementos nos será motivo para que detengan sus actividades.



"Vamos a seguir trabajando y con más renovados bríos en ese municipio, le vamos a meter muchas ganas, vamos a seguir trabajando para que vean que los estamos cuidando y que no los vamos a dejar solos", acotó.