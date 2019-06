Denuncias contra M. Yunes Linares

Ciudad de México.

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), presentó ayer por la tarde una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares por la contratación de cámaras de videovigilancia que no sirven y por las que se pagó más de mil millones de pesos.

En reunión, Portilla Vázquez aseguró que al hacer una auditoría se encontró que las más de 6 mil cámaras de vigilancia en el estado no cumplen con las especificaciones técnicas señaladas en el contrato realizado.

"El proyecto consistía en instalar 6 mil 476 cámaras de vigilancia y al hacer la auditoría determinamos que de acuerdo a los anexos, a las cláusulas del contrato, no cumple el Sistema Estatal de Videovigilancia para lo que fue contratado. Estamos hablando de un contrato de mil 100 millones de pesos", señaló.

"Los parámetros de estas cámaras de videovigilancia no dan la calidad debida, no tienen la calidad del video por la cual fue contratado, por lo que al final de cuentas eso no sirve. Por ejemplo, si se quieren las características de un vehículo, en el video no se pueden ver las placas", añadió.

El auditor informó que además se presentaron dos denuncias más respecto a irregularidades en la cuenta pública y en la deuda pública de 2017.

MINIMIZA DENUNCIAS

El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, minimizó las tres denuncias penales que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó en su contra, a las cuales calificó de "falsas y torpes".

En un mensaje de audio, el exmandatario advirtió que no servirá como distractor de los problemas de la entidad.

"Me he mantenido al margen y así continuaré. No serviré de caja china para desviar los temas que lastiman a los veracruzanos", expresó.

Yunes Linares declaró que tampoco servirá de escalón para que el "corrupto" titular del Órgano de Fiscalización Superior, Antonio Portilla, sea reelecto.