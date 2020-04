Denunciarán penalmente a quien agreda a médicos

Tampico, Tam.- Toda aquella persona que agreda a personal médico, ya sea verbal, físico o por discriminación serán demandados penalmente, pues en la zona ya se han registrado cuatro casos, dijo la Secretaria General de la sección 5 del Sindicato de Trabajadores de Sector Salud, María Concepción Romero.

Menciona que es una medida para que no se dispare este tipo de situaciones en la zona ante la pandemia que se vive a nivel global.

Indicó que el gremio denunciará penalmente cada situación que se dé de esa situación, pues ven bien la medida de multar y dar cárcel a quienes agredan a estos profesionales.

"El profesionalismo y vocación de servicio, el juramento hipocrático que hacemos va más allá de nuestras vidas, también médicos y enfermeras mueren, en esa situación también van nuestras vidas pero aún así seguimos trabajando", indicó y agregó; "no es justo que la gente los agreda o quieran golpearlos o incluso los bajen o quieran bajar de los autobuses".

Explicó que son el personal médico quien va a atender a las personas que se enfermen, "somos nosotros y estamos arriesgando la vida para además recibir ese mal trato no se los vamos a permitir".

Indicó que el sindicato va a proceder con demandas penales contra quienes agredan a personal médico, enfermeras o empleados de hospitales que sean agredidos y sí están de acuerdo en que se penalice cualquier agresión en contra de ellos.

"También apoyamos al personal que viene a trabajar a estas instituciones como lo son: trabajadoras sociales, de información, administrativo, de intendencia, de cocina porque todo ellos están detrás de los pacientes no los atienden sólo médicos ni enfermeras pasan por trabajo social quien da la información, quien limpia el piso quien prepara el alimento somos un gran equipo y no pueden ser agredidos sobre todo ahorita que se va a reducir el transporte".

Menciona que ahora con la nueva disposición del Gobierno Estatal del "Doble No Circula" la situación de transporte de agravará, pues quienes usan su transporte particular, ahora tendrían que usar el transporte público.

"Al iniciar el no circula no será suficiente cuántos nos quedamos sin transporte, las rutas no van a alcanzar y tenemos que marcar la entrada a tiempo sino nos descuentan", precisó por último.