Denuncian oneroso diezmo multiplicado a sus proveedores

Madero

El 40 por ciento por concepto de “diezmo” es la tarifa que aplica el Ayuntamiento de Ciudad Madero a sus proveedores, situación que fue denunciada por un empresario local del área logística, pues le dejaron de saldar adeudos ante la negativa de otorgar parte de las ganancias.

Arturo Castellanos, quien realizó una protesta junto a sus empleados en el Palacio Municipal, detalló que el tesorero y un pariente del alcalde Andrés Zorrilla Moreno, de nombre José González, se niegan pagarle el adeudo que sostienen por la prestación de servicio de mobiliario que viene desarrollando desde el mes de noviembre y hasta el mes de abril del presente año.

“En este tiempo ellos me estuvieron dando abonos de las cuentas que tenían pendientes conmigo y en el mes de junio me hablan y me dicen que no hay dinero, pero si quieren que salga pago les tengo que aportar el 40 por ciento. La persona que hace esto es José González, pariente del alcalde Andrés Zorrila”.

Refirió que sólo así fue que le saldaron una porción de la deuda, sin embargo inmediatamente después inició una serie de intimidaciones, pues exigían el retorno del 40 por ciento.

“Me empieza a mandar mensajes diciéndome que qué pasó con el dinero que les tengo que dar, siendo mi dinero y que me decían que no había dinero y no entiendo”, indicó el empresario.

Al negarse a pagar el 40 por ciento, Arturo Castellanos aseguró que empezó a recibir mensajes amenazantes de parte de José González, “me decía que qué pasó, que ya estaban enojados, ya están molestos, qué paso con usted, me dan hasta el viernes, estamos a sábado y más no pueden hacer por mi”.

Señaló que posterior a la manifestación que realizó en la explanada del Palacio Municipal, le mandaron llamar para negociar el pago, “pero me recibió el tesorero diciéndome que eso que estaba haciendo es una situación partidista, siendo que yo no pertenezco a ningún partido.. Yo voy solo y que estaba tratando de manipular a otros proveedores y no es cierto”.

Refirió que también cínicamente le comentó que el dinero que aportaba le llegaba a él (Tesorero) y “eso es mentira, por eso estoy manifestándome para poder cobrar”.

“Temo por mi integridad, por mi vida y por la integridad de mi familia principalmente. Hago responsable al Tesorero Adolfo Ortiz, a José González y Andrés Zorrilla, si algo me llega a pasar a mi o mi familia”, concluyó.