Denuncian a PRI ante Fepade por desvíos

México.- El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, presentó una denuncia contra el PRI por los supuestos desvíos de recursos públicos a campañas de candidatos priistas en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.



En el documento presentado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) se exige castigar al comité nacional del tricolor por ser "cómplice" en la canalización ilegal de recursos que realizaron Gobernadores y funcionarios en los estados.



"Por la probable comisión de delitos electorales, con motivo de diversos desvíos de recursos públicos, para favorecer a distintos candidatos de dicho partido nacional, a diferentes cargos de elección.



"Lo que constituye una probable anuncia, contubernio y complicidad por parte de funcionarios partidarios del referido partido político nacional, en la comisión de los ilícitos por lo que se son investigados ex funcionarios públicos", indica la denuncia presentada.



Se afirma que funcionarios del PRI permitieron la utilización de recursos públicos, los cuales no fueron reportados al Instituto Nacional Electoral.



Entre los hechos que piden investigar están las declaraciones del ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez, confirmando que el Gobernador Javier Duarte desvió mil 300 millones de pesos del erario para el entonces candidato del PRI, Héctor Yunes Landa, a la Gubernatura.



También piden indagar el supuesto desvío de 200 millones de pesos de las arcas estatales de Quintana Roo, con el ex Gobernador Roberto Borge, para financiar al abanderado a sucederlo, Mauricio Góngora.



Mientras que en el caso de Chihuahua se demanda investigar la retención ilegal del sueldo de 700 empleados del Gobierno estatal cuando César Duarte era el Mandatario estatal. Se asegura que se entregaron 79 millones de pesos para el proceso local.



Además de otros 250 millones de pesos que canalizó el Secretario de Educación, Ricardo Yáñez, a compras ficticias.



Para el diputado Álvarez, los dirigentes nacionales del PRI tienen la obligación de garantizar finanzas limpias de su partido en todos los niveles, por lo que son "cómplices" en el daño a las arcas estatales.



"Si la Fiscalía da entrada a esta denuncia y la considera pertinente podemos orientar la investigación hacia otros lugares; entre más denuncias se presenten, se fortalece la investigación.



"Es esa figura jurídica, el PRI, la que ha desviado recursos públicos y la que se ha robado el dinero de los mexicanos, que pararon en campañas en lugar de programas sociales, obras públicas", agregó.