Denuncian acoso de Policia Federal

Matamoros, Tam.

Dirigentes del sector social denunciaron lo que consideran acoso por parte de elementos de la Policía Federal, ya que en plena cosecha y el acarreo de la misma, muchos han sido sancionados al transitar en las carreteras con unidades de procedencia americana, por lo que demandaron facilidades y garantías.

La denuncia se hizo ante los dirigentes del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural, representantes de la Secretaría de Agricultura y de diferentes organizaciones de productores, toda vez que son reiteradas las detenciones de las unidades cuando transitan por las carreteras federales.

Esto, afirmó Arturo Gutiérrez, “lo estamos sufriendo tanto por la carretera Ciudad Victoria-Matamoros como la de este municipio a Reynosa, ya que hay comunidades están muy7 apartadas de los centros de acopio y tienen que recorrer grandes distancias y es cuando son víctimas de este acoso”.

A pregunta que se le hizo al agricultor, dijo no tener conocimiento de casos de extorsiones, “pero sí están aplicando multas porque la cosecha la estamos moviendo en camiones que, es cierto, son americanos porque no tenemos dinero para regularizarlos, pero son viejos y sólo se utilizan una vez al año, por eso pedimos facilidades y garantías”.

No precisó el monto de las sanciones que están siendo aplicadas por los elementos de la Policía Federal, pero dice que son arriba de los 500 pesos y que esta es suma considerable tomando en cuenta la situación económica de la mayoría de los productores del sector social.

Reiteró que los que han sido detenidos y multados han manifestado que no se respetan los tarjetones que proporciona cada año la Liga de Comunidades Agrarias para que los agricultores reciban un trato preferencial, sólo en la temporada de cosecha y acarreo de granos hacia los centros de acopio.

Necesitamos, dijo, “que nuestros líderes hagan las gestiones necesarias ante los mandos de la Policía Federal, porque apenas estamos empezando a levantar la cosecha y si no tenemos esas facilidades, muchos compañeros tendrán que destinar parte de sus ganancias al pago de multas y esto no es justo cuando no tenemos siquiera la certeza de cuánto es lo que vamos a recibir de pago”.