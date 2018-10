Denuncian violencia en operativos al transporte

Eduardo Chávez Uresti, apoderado general del Gremio Unido de Chóferes (GUCH) de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Reynosa denunció que hubo jaloneos, intimidación y amenazas a los conductores del transporte público durante las revisiones de este fin de semana, en el que se confiscaron varias unidades por no contar con los permisos de circulación.

"No es la manera en la que debe actuar la autoridad, son acciones de ley estamos de acuerdo pero nosotros no cometemos delitos, cuando un camión está fuera del orden basta con levantar una acta y decir que no es apto para el transporte público, no es necesario usar la fuerza, reprochamos completamente lo ocurrido".

Las víctimas fueron trabajadores de ruta y no concesionarios, el gremio actualmente realiza censos para conocer la cantidad de afectados, hasta el momento no se contemplan denuncias por estos hechos. "No nos parece la presión que hacen las autoridades con el uso de la fuerza, todos nuestros afiliados deben contar con los términos jurídicos que marca la ley".

Y aunque no especificó cuantas unidades de sus afiliados fueron confiscadas explicó que cualquier operativo debe ser avisado días previos a través de un oficio, mismo que debe presentarse al momento de la actuación."No necesitamos pistolas ni armas para obedecer la instrucción de la autoridad".

Agregó que quienes participaron en los operativos no se identificaron, algunos conductores le comunicaron que quienes estaban a cargo portaban chalecos con la frase "Comercio exterior".

El GUCH tiene por lo menos 2 mil afiliados divididos en tres sindicatos.

Municipales piden el ingreso de camiones americanos...

Chávez Uresti declaró que hace un par de días las autoridades municipales le solicitaron apoyar con camiones americanos la ruta Almaguer, debido a que gran cantidad de los concesionarios habían decidido retirar sus unidades.

El acuerdo fue firmado por representantes locales, estatales y colonos. "Nosotros les dijimos que podríamos hacerlo con camiones americanos para no descuidar el servicio, ellos aceptaron nosotros nos echamos el compromiso, esta firmado y aún así decidieron hacer los operativos, por eso no nos parece".

En las próximas horas representantes de los transportistas tendrán una reunión con personal de Ciudad Victoria para llegar a un acuerdo y generar un ambiente de tranquilidad entre usuarios, conductores y dueños del transporte.