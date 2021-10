Denuncian vecinos ‘invasión’ de predio

El lugar se ubica en las calles Lucía y Torreón, un punto que anteriormente se utilizaba como comandancia de la policía municipal, comedor comunitario y que ha servido en las últimas inundaciones como estacionamiento de emergencia. “Queremos que nos digan qué esta pasando aquí, porque tenemos los documentos donde dice claramente que esta área es de la colonia para uso y beneficio de todos, no para particulares, aquí alguien está construyendo sin autorización, pasando por alto todas las leyes”, mencionaron.

EL MAÑANA recorrió el lugar y constató que el sitio alberga material de construcción, tierra removida e incluso señalamientos que impiden el paso de transeúntes.

De acuerdo a los quejosos, el encargado de la construcción es también habitante de la colonia, que carece de autorización. “No sabemos qué es lo que quiere construir, pero el hecho de que ya tenga ahí movimiento nos genera alarma, hay quienes dicen que será una guarderia particular, lo cual no se puede hacer, este terreno es una entrega de ayuntamiento hacía todos los habitantes de la colonia para algo de beneficio, no para un negocio ni para temas privados”, comentaron.

Para solucionar el problema y frenar cualquier construcción, ayer acudieron a la presidencia municipal, entregando un oficio de atención. “El lugar no se convertirá en nada que no sirva de beneficio para la colonia, esto es algo que se entregó desde 1985 y debe respetarse”, concluyeron.





El predio ubicado en las calles Lucía y Torreón se entregó para beneficio de los colonos.