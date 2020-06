Denuncian robos en la zona centro

Miguel Alemán, Tam.- Tal parece que los amantes de lo ajeno no descansan a pesar de la contingencia sanitaria, pues los robos domiciliarios y demás atracos se han incrementado en diferentes sectores de la ciudad, sin que exista alguna autoridad que atienda dicha situación y les ponga un alto a los ladrones.

El robo domiciliario más reciente podría ser el perpetrado la madrugad del miércoles en Avenida Francisco I. Madero, entre las calles 4ª. y 5ª., de la zona centro en esta ciudad, cuya dueña denunció públicamente el atraco que sufrió.

“Traigo mucho coraje y tristeza a la vez, pues en la madrugada se metieron a mi casa a robar y se llevaron 6 mil pesos en efectivo con todo y mi bolsa, mi mochila y una computadora Laptop, marca HP”, expresó la madre afectada por el robo.

“Yo sé que es solo son cosas materiales, pero no es nada justo que uno trabaja y hace demasiados sacrificios para poder tener sus cosas, para que luego solo llegue alguien a un lugar y se lleve todo eso”, refirió la quejosa que recomendó a toda la población tener mucho cuidado en sus casas.

“Lo que más me duele, es que también se llevaron las fotos de mis niños, eso es lo que más me duele. Tenía demasiados recuerdos desde que estaban bebés. No me queda nada más que decir, más que cuiden sus pertenencias”, finalizó diciendo con gran impotencia la angustiada mujer.

Por otra parte, vecinos de la colonia Linda Vista, también denunciaron el reciente robo de todo el cableado eléctrico de las áreas verdes y de sano esparcimiento en la placita ubicada en dicho sector de la población, la cual se quedó prácticamente en penumbras.

Por último, el responsable del Departamento de Servicios Primarios ya tomó conocimiento del atraco en las instalaciones públicas del municipio, por lo que ahora tratarán de reponer el cableado para reparar el alumbrado.