Denuncian robo de placas

Por separado, dos personas acudieron ante las autoridades ministeriales a presentar denuncia del robo de las placas de su respectivos vehículos.

La primer denunciante residente de la ciudad de Pharr Texas, señaló que cuando llegó a la casa de sus padres en la colonia Las Lomas, se percató que su automóvil Nissan Sentra que había dejado ahí ya no traía ni la placa delantera y trasera.

La mujer dijo que anduvo indagando con sus vecinos sobre lo del robo de las placas, pero nadie supo quien se las había robado y ni cuando.

El otro denunciante es un residente de la colonia Ramón Pérez, quien también sufrió el robo de las dos placas.

Dijo que hace días que estaba revisando el aceite a su camioneta Ford Windstar, descubrió que no tenía ambas placas. Indicó que no sabe que día se la robaron porque no había puesto atención.

Ambos afectados señalaron que acudieron a denunciar para evitar verse involucrados en algún ilícito, ya que las placas están registradas a su nombre.