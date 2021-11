Denuncian retraso en pagos trabajadores del sector Salud

"Lamentablemente no se pagó en tiempo y forma, hay un oficio que dice que este retroactivo llegó en octubre, esperábamos el pago el día 30, no llegó, esperábamos el pago en esta quincena de noviembre, no llegó, ahora están diciendo que es hasta el día 30", dijo el enfermero del Hospital Civil, Sergio Abdiel Razo, "¿cómo puede ser posible si ese retroactivo ya llegó? El dinero ya estaba ¿por qué lo están reteniendo?".

En los hospitales estamos en estado crítico, no tenemos materiales, no tenemos equipo apropiado para trabajar... ella – Gloria Molina – lo verá desde su escritorio* Sergio Abdiel Razo, Enfermero de la Secretaría de Salud

Fue el pasado 12 de octubre cuando la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Salud federal giró el oficio DGRHO/40/2021 dando a conocer la actualización de tabuladores de sueldos y salarios, así como el pago del incremento salarial al personal sanitario a partir de la segunda quincena de octubre.

Para el caso de Tamaulipas se trata de más de 17 mil 500 trabajadores tanto personal médico como de enfermería, intendencia, y administrativos en toda la entidad.

Además, los trabajadores sanitarios recordaron el retraso en el pago de bonos navideños en años anteriores, y en el retraso de las quincenas ordinarias, "en los hospitales estamos en estado crítico, no tenemos materiales, no tenemos equipo apropiado para trabajar... ella – Gloria Molina – lo verá desde su escritorio, pero nosotros, los trabajadores, médicos, afanadores, sabemos la realidad... ahorita no hay pruebas PCR para COVID, hubo ya problemas en algunos hospitales porque no quieren meter pacientes a quirófano si no traen la prueba COVID".