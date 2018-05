Denuncian represalías a burócratas municipales

El pasado 18 de abril, integrantes del Sindicato de Trabajadores de Limpieza Municipal realizaron una protesta en el exterior del Palacio Municipal en demanda del cumplimiento del proceso aun inconcluso de indemnización al trabajador del Ayuntamiento, Lorenzo González Castañeda.

Pese a que hubo formalmente un compromiso hecho de dialogar con la presidenta municipal Maki Ortiz Dominguez, no solo no se cumplió dicho ofrecimiento si no que hubo una reacción de represalia en contra de trabajadores: fueron levantadas al menos 20 actas administrativas en contra de igual numero de trabajadores de Limpieza Municipal.

Así lo reveló a EL MAÑANA, Rosa Maria Maldonado Martinez, secretaria general del del Sindicato de Trabajadores de Limpieza Municipal, recordó que en aquel entonces realizaron un plantón de protesta en el exterior del Palacio Municipal en reclamo a la liberación de la indemnización de su compañero, así de los gastos médicos e intervenciones que no se han podido realizar ante la ausencia de apoyo de parte de la autoridad.

Rosa Maria Maldonado, evocó que desde abril del 2017 se obtuvo mediante certificación medica a favor de Lorenzo González y aval del pleno del Cabildo la indemnización, por lo que se inició el proceso ante la Secretaría de Servicios Administrativos a cargo de Zulema del Carmen Gonzalez Beas, quien a la fecha ha otorgado solo evasivas para acatar el resoluto y otorgar el derecho al trabajador en retiro.