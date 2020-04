Denuncian regidores anomalías

Tenemos muchos ejemplos de prácticas erróneas pero todo gira en torno a los recursos, siempre que vamos a ver temas de dinero falta información". Diego Quezada, regidor

Ocho regidores del ayuntamiento de Reynosa mostraron su inconformidad ante diversas decisiones que se han tomado en Cabildo, "con poca información, sin reuniones previas y diversas anomalías, en temas de presupuesto, adquisiciones de bienes e infraestructura".

Eduardo Flores, Juan Ovidio García, Maira Rosalinda Delgado, Diego Quezada, Claudia Margarita Pacheco Quintero, Blanca Leticia Gutiérrez Garza, y Norma Alicia de la Cruz Villamán, expusieron los casos.

"Nosotros no estamos dispuestos a jugar con los recursos del pueblo de Reynosa, sabemos que nuestro único patrón es el pueblo; tenemos muchos ejemplos de prácticas erróneas pero todo gira en torno a los recursos, siempre que vamos a ver temas de dinero falta información, convocan de último momento, no hay espacio para discutir", mencionó Quezada.

Coincidieron en que el más reciente ocurrió el lunes cuando se convocó a una sesión virtual y en la que hubo una asistencia de solo 15 de los 24 miembros de cabildo.

En este encuentro se modificó el Presupuesto de Egresos 2020 en los apartados de Fismun y Fortamun, también se destinaron 40 millones de pesos para la compra de maquinaria, camionetas y camiones.

"Fuimos invitados pero decidimos no participar porque no había información, es nuestra forma de protestar, lo que aprobaron ya lo habíamos rechazado anteriormente, pero aprovecharon que no estábamos para sacarlo, nos opusimos porque no había información, nos dieron una hoja solo dieron una hoja sin explicaciones, ni beneficio, ni siquiera comparación de costos, yo no entiendo cómo se aprobó algo que desconocemos", expresó Delgado.

VAN AL CONGRESO

La inconformidad de los regidores que pertenecen al Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) llegará hasta el Congreso del Estado donde presentarán un documento solicitando que no se aprueben los cambios presupuestales.

"El siguiente paso es acudir al Congreso de Tamaulipas, queremos estar respaldados, incluso hemos platicado con algunos miembros para exponerles los temas, la idea es que se conozca que las cosas no se están realizando con transparencia", insistió Quezada.

Los regidores afirmaron que aquellos compañeros que votan a favor de los dictámenes presupuestales sin información tienen familiares dentro de la nómina municipal, por lo que deben acatar instrucciones.

"Hay familias enteras cobrando en el ayuntamiento, nosotros lo hemos visto, incluso presentamos una iniciativa para que se prohibieran lazos consanguíneos y parece broma, pero la mayoría lo rechazó", dijo Flores.

Adelantaron que vigilaran el correcto funcionamiento del fondo para contingencia del Covid-19 y que fue aprobado recientemente por un monto de 60 millones de pesos.