Denuncian públicamente el robo de una camioneta

Miguel Alemán, Tam.- Una mujer residente de la colonia Barrera denunció públicamente estar siendo afectada por el robo de su camioneta marca Chevrolet, tipo Suburban, color gris, modelo 2002, la cual tenía en venta, pero durante la madrugada del domingo se la hurtaron.

La Sra. Lupita Sánchez, denunció el robo de su unidad motriz que tenía estacionada sobre la calle Primero de Mayo y Vicente Guerrero de la colonia Barrera, pues cuando se despertó y salió de su casa la mañana del domingo, ésta ya no estaba en dicho lugar, por lo que se presume que se la robaron entre las 6:00 y 7:00 horas.

"Si alguien ve mi camioneta, favor de decirme, me la robaron el domingo de 6 am. a 7 am. de la mañana, trae placas UNAM, se los agradecería mucho, pues es lo único que teníamos en que movernos", expresó la afectada.

Por último, la afectada se encuentra reuniendo la documentación necesaria para poder interponer la formal denuncia ante las autoridades ministeriales, además de haberla reportado a través de las redes sociales con la esperanza de poder recuperar su unidad motriz que le fue robada.