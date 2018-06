Denuncian presunta negligencia con bebé

"Me están diciendo que la bebé está delicada". Olga Verónica Salazar, abuela de la menor.





Luego de 32 semanas de gestación y de forma prematura Sara Arián Vázquez Salazar se convirtió en mamá de una niña que nació el pasado 9 de junio, en menos de una semana fue diagnosticada con neumonía provocada por el descuido de enfermeras y doctores del Hospital General de Reynosa.

La abuela Olga Verónica Salazar Guerrero denunció que desde su nacimiento jamás se les permitió verla. "La bebé nació pesando 2 kilos 800 gramos y desde su primer día fue enviada a las incubadoras especiales porque tenía problemas de glucosa debido a que su mamá es diabética´´.

El diagnóstico fue difícil pero la familia Vázquez lo aceptó.

Debido a que Sara, la madre de la menor, fue dada de alta a los tres días de haber dado a luz mediante cesárea y se le recomendó reposo, Olga se convirtió en la encargada de solicitar información al equipo médico.

Acudió a los cuneros y se percató que la menor no estaba. "Me di cuenta que la niña no estaba ahí y pregunté, lo que me contestaron fue que no había lugar para ella, yo me molesté porque si bien somos de bajos recursos pudimos haberla llevado a un hospital para que ella recibiera la atención que no se le estaba dando aquí´´.

Pese a su queja explicó que las enfermeras la calmaron con el argumento de que su nieta estaba en buen estado de salud. "Me dijeron que incluso me la podían dar de alta en los próximos días´´.

Olga afirmó que los doctores tenían planeado dar de alta a la bebé este 14 de junio, pero al llegar al hospital le cambiaron los planes. "Me están diciendo que está delicada, que tiene neumonía, que como la mamá es diabética es algo clínico, pero ella no tenía ninguna infección, no puede tener neumonía´´.

Y se enteró que la menor mientras estuvo en los cuneros nunca tuvo ropa. "Me dijo una enfermera que ella no trabajaba con ropa, que sólo era necesario ponerles calcetas, gorro, guantes y su pañal que no se ocupaba nada más; pienso que por eso se enfermó mi nieta´´.

La menor ahora mantiene conectada una válvula a su ombligo por donde le ingresan medicamento.

Hasta anoche nadie se ha responsabilizado por lo ocurrido, Olga pide respuestas de las autoridades del Hospital General.