Denuncian prepotencia de delegado

Nuevo Progreso, Tam.- Con lágrimas en los ojos de coraje e impotencia don Antonio Barbosa Rivera de 62 años de edad narró y denunció al delegado municipal de Nuevo Progreso, de ser una persona insensible al dolor y las necesidades que aquejan a los ciudadanos, como en su caso ya que dijo tiene más de un mes sin trabajar y que el servidor público lejos de atender indicaciones superiores no hizo caso.

Con domicilio por la calle Camargo en la vivienda marcada con el número 515 de la colonia Olvido González narró al reportero de EL MAÑANA y LA TARDE los hechos, y en ese contexto expresó:

"Mire señor yo y mi esposa Nohemí padecemos de diabetes y la presión, ella está enferma, entonces yo tengo que trabajar pero resulta que aunque fui a la Casa del Pueblo y me atendieron, y le giraron indicaciones al delegado municipal Juan Antonio Cebreros y hasta me acompañó un licenciado, este señor no hizo caso".

Y prosiguió:

"Nos dijo muy molesto y delante de Narciso Coronado a quien también comisionaron para que hablaran con José Caballero del sindicato de veladores y vigilantes, y me acomodaran para trabajar por la tarde que es en el segundo turno acomodando y lavando carros, que allá era otra cosa pero en Nuevo Progreso el manda, no hizo caso, y hasta se enojó mucho asumiendo una actitud altanera e insensible a la situación que estamos padeciendo un servidor y mi familia pues tengo una niña de 12 años a quien también debo mantener al igual que mi esposa que se encuentra enferma".

En cambio solamente se limitó a llamarle al señor Octavio Morales para que lo pusiera donde quisiera, ya que para él era una persona bastante problemática.

Pero los señalamientos no terminan ahí en contra de este servidor público, el propio Narciso Coronado dice estar fastidiado al igual que Leticia González por los aires de prepotencia como se conduce y su manera de hablar bastante lépera.