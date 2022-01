Denuncian por discriminación

Me están llegando niños a tercero de primaria con cero lecto-escritura, cero en psicomotricidad, estás teniendo que empezar... por supuesto que no avanzaron, yo no podría decir que desaprendieron, pero sí involucionaron". Carolina González de la Llave Monroy, directora del Colegio Montessori Índigo

"Es una medalla al mérito y se le da a los maestros que ya tienen 30 años de servicio, presentan su currículo allá en la SET y se les da una medalla y un premio de 56 mil pesos", relató la directora del Colegio Montessori Índigo, Carolina González de la Llave Monroy.

"Presenté mi carpeta y desde que llegué a la SET no me trataron muy bien porque yo soy particular, soy privada, no me recibieron la carpeta y yo sabía que esto iba a pasar porque sabía que la convocatoria era para maestros oficiales", comentó.

Además, la denuncia fue presentada ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, con copia en la oficina del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el secretario de Educación estatal, Mario Gómez Monroy.

La maestra con 44 años de experiencia relató que busca sentar un precedente para que el personal educativo en instituciones privadas sea reconocido también en este tipo de estímulos.

"Mi argumento, es que en esta pandemia tanto enfermeros como enfermeras, como maestros, la hemos pasado fuertísimo, al menos en mi caso tuve que cambiar la escuela, tuve que pedir créditos, he hecho circo, maroma y teatro para poder sobrevivir, para que los niños sigan teniendo colegio y yo obviamente un modus vivendi porque dependo del colegio", dijo.

INVOLUCIONARON

Por otro lado, señaló que los casi dos años de la pandemia han dejado un efecto negativo en el aprovechamiento escolar por lo que urgió a las autoridades a retomar las clases presenciales a la brevedad.

"Me están llegando niños a tercero de primaria con cero lecto-escritura, cero en psicomotricidad, estás teniendo que empezar... por supuesto que no avanzaron, yo no podría decir que desaprendieron, pero sí involucionaron, estos niños no están presentando ni un tipo de evolución ni desarrollo, y están siendo premiados esos maestros que no quieren regresar a clases", dijo.

En su caso la plantilla de alumnos cayó un 65 por ciento mientras que otros colegios de la localidad han sufrido de deserción en hasta un 50 por ciento.