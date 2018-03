Denuncian plagio de Anaya en su toma de protesta

Integrantes del equipo de campaña del abanderado del PRI, José Antonio Meade, y el propio candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya “chocaron” este sábado a través de redes sociales debido a un presunto plagio en su exposición cuando tomó protesta como candidato del PAN, PRD y MC en el Auditorio Nacional.

En redes sociales comenzó a circular la etiqueta #AnayaPlagia, acompañada de un video en el que se acusa que el abanderado del Frente Ciudadano, Ricardo Anaya, plagio algunos aspectos de la exposición del autor y experto en disrupciones tecnológicas, Tony Seba del 2016.

Desde las 14:20 horas, la conductora Fernanda Familia compartió ese contenido, que después fue retuiteado por figuras públicas y decenas de usuarios.

En las imágenes se escucha una voz que describe que durante su toma de protesta como candidato en febrero del 2018, “Ricardo Anaya plagio las ponencias que impartieron Tony Seba y Peter Diamandis.

Además, aparece Tony Seba en el 2016 con una foto de la Quinta Avenida de Nueva York de 1900. Segundos más adelante, Anaya aparece con la misma fotografía, en el mismo año. Ambos tratan de explicar que en aquellos años la mayoría de los ciudadanos utilizaba carretas y en esa avenida aparecía un coche y en ambos casos se encierra el vehículo con un círculo.

Más adelante, Tony Seba describe que 13 años después, Nueva York pasó de los caballos y carretas a los automóviles, en la oportunidad de Anaya aparece la misma foto y se vuelve a encerrar en un círculo la carreta que se ve rodeada de coches.

En el video, Tony Seba habla de la marca de películas fotográficas Kodak, y detalla que en el año 2000, fue un año récord mundial en fotografía para esta marca y se hace la comparación que Anaya también retoma este tema en su exposición del Auditorio Nacional. Ambos también aseguran que 12 años después, esta marca estaba en bancarrota.

También, Tony Seba y Anaya hablan de lo complicado que era en 1956 transportar 5 megabytes “requería un maquinón” y un avión.

El video concluye: “El que plagia es porque no tiene nada original que decir”. “Anaya plagia porque no tiene nada de original que decir y no tiene ética”.

Anaya salió al paso se esta acusación y a través de su cuenta en la red social de Twitter, negó que haya plagiado a Tony Seba, pues explicó que plagiar es cuando no se da crédito y él sí lo hizo y agregó unas fotos donde se lee el crédito que le da al experto en disrupciones.

“Sobre el supuesto plagio, “cree el león que todos son de su condición”, posteó Anaya en una primera reacción.