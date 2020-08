Denuncian peñistas una venganza política

Ciudad de México.

Luis Videgaray, exSecretario de Hacienda, y el exsenador David Penchyna rechazaron los señalamientos de Emilio Lozoya en su contra, por considerarlos parte de una venganza política, a la vez que difamaciones para evitar la cárcel.

A través de Twitter, Videgaray anunció que responderá a la denuncia del exdirector de Pemex por la vía jurídica.

"He decidido estar lejos de cualquier proceso político y de decisión política pública y por ello hasta ahora me he reservado mis opiniones en torno a este y a todos los temas de coyuntura nacional.

"Sin embargo, no voy a permitir que por una venganza política se me difame y por ello abre de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes", señaló el también ex titular de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la declaración de Lozoya "como parte de la aprobación de las reformas del Pacto por México, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso me indicaron en febrero del 2013, que se requería entregar montos importantes de dinero a la oposición, para que ésta votara a favor de ciertas reformas estructurales del interés del Presidente".

En su escrito, Videgaray sostiene que Lozoya es responsable de las irregularidades que se le imputan desde la FGR, en las que terminó involucrando hasta a su familia.