Denuncian penalmente a funcionaria de Salud

La denuncia fue presentada ante la Unidad Investigadora de la Agencia del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio, en contra de Mayra Yuridia "N" por la presunta responsabilidad médica, técnica y/o administrativa, quedando ratificada la causa en el expediente 00982/2021.

El afectado, quien no puede comparecer por sí mismo, se encuentra internado en el Hospital General, a la espera de la intervención quirúrgica, por lo que su padre acudió en su nombre.

Fiscal investigador abrió carpeta por presunta negligencia en servicios de salud.

No es responsabilidad del Hospital: Subdirector

Proveedores no han mandado el material que se requiere

Por Armando González

Rio Bravo, Tam.- Del Hospital General aclaran que no hay negligencia médica en el caso de un menor que cumplo 22 días sin que hasta el momento sea intervenido como resultado de las fracturas múltiples que sufrió a consecuencias de un accidente, ya que refieren que eso es competencia del proveedor externo.

Así lo afirmó este miércoles el doctor José Quezada Cortes subdirector Administrativo del Hospital General, quien concretamente dijo sobre el citado caso que, no es responsabilidad del Hospital en cuanto hace al material ya que no está en sus manos, sino de quienes proveen todo el material que se requiere, cuya tardanza la acredito al hecho de que había llegado parte de lo que se ocupaba, pero faltaban unos tornillos.

"Nosotros pocos podemos hacer en este tipo de casos, pues no está en nuestras manos, y si en determinado momento no se aceptó que ellos pagaran por cuenta propia el material que se requiere es porque no queremos que se vaya a decir que en el Hospital luego les están pidiendo dinero, cuando lo que se busca es brindar el servicio completo".

Doctor José Quezada, subdirector Administrativo en el Hospital General.