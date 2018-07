Denuncian omisión en las búsquedas

Ciudad de México

La recién creada Comisión Nacional de Búsquedas (CNB) resultó reprobada en la primer denuncia de desaparición masiva de personas desde la entrada en vigor de la ley general en la materia.

Según el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en dicho municipio 51 personas fueron desaparecidas desde enero, de las cuales, 16 fueron halladas sin vida.

Una de las víctimas aún desaparecidas es José Daniel Trejo, cuya esposa, Jessica Molina, reprochó que el Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera, no ha hecho ninguna búsqueda, a pesar de que se comprometió en una reunión del 6 junio entre autoridades federales, estatales, organismos defensores de derechos humanos y víctimas.

"Después de la reunión, en la que se comprometieron todos a ayudarnos, no ha habido ni una sola búsqueda", lamentó, aunque destacó que Cabrera fue el único funcionario que le dejó su número personal para estar en contacto.

- ¿Ha hecho algo el Comisionado Nacional de Búsqueda? se le cuestionó.

- Mandarme mensajes, llamarme por teléfono, que sí me habla, pero no ha hecho nada, él está en lo mismo de la burocracia, (dice) "es que PGR no me ha notificado"- comentó.