Denuncian microbuseros invasión de rutas

Cd. Victoria, Tam.- Concesionarios y operadores de la ruta Liberal-Compuerta se manifestaron en la Plaza Juárez para exigirle a las autoridades de la Subsecretaría del Transporte Público ponga orden en el trazado de las rutas locales, esto luego de que operadores de la Ruta 8 invadieran el pasado fin de semana a la Ruta 15 en el punto del fraccionamiento Marte R. Gómez.

"Somos compañeros y no se vale, estamos batallando todos no nada más una ruta porque la pandemia nos amoló un poquito con los protocolos de Transporte, estamos acatándolos, y apoyando con lo que se nos pedía... lo hicimos y lo estamos haciendo todavía, pero lo que sí no nos parece justo es la invasión de rutas", dijo la concesionaria María de la Luz Muñoz.