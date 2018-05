Denuncian malos tratos para Servicios Primarios

Miguel Alemán, Tam.- Los trabajos más duros y pesados relacionados con todas las labores de excavación y exhumación de cuerpos que se realizan a marchas forzadas en la fosa ministerial del Panteón Municipal "Unidos por el Recuerdo", se vienen realizando por parte de un grupo de 10 empleados de Servicios Primarios de la ciudad, pero a pesar de ello no reciben el apoyo necesario de las autoridades.

"Tratan muy mal a los empleados de Servicios Primarios, los utilizan mucho, los hacen trabajar y ni siquiera ya les quieren dar de comer; ahorita a las 3:00 pm se acaban de ir sin comer y apenas llegaron con la comida para ellos.

"Nosotros les trajimos en la mañana algo para el almuerzo, porque luego se andan desmayando, entonces ahí habría que ver con la alcaldesa con licencia cuál fue el trato que hicieron como autoridades locales con las estatales, porque alguna de ellas no está cumpliendo.

"Tan es así que ya no les quieren dar ni de comer aquí, los quieren explotar y hacer trabajar nada más, los traen haciendo hoyos y sacando cadáveres, pero no les quieren dar el supuesto bono que les prometieron y eso está mal, porque ellos andan haciendo el trabajo duro que les corresponde a los peritos forenses, pero ni así los tratan bien.

"Porque son gentes los que vienen a trabajar aquí, no son animales, aquí el que se puso en un plan fue Oswaldo, porque anda un muchacho muy lastimado, porque no le dan faja ni nada, también vino Memo de la Presidencia y yo le dije, oiga esta gente no tiene nada de comer y son gentes de ustedes, pero me dijo que ellos no habían quedado en eso.

"Hicimos un trato, creo que les iban a dar el almuerzo, la comida y un bono a la semana y les iban a traer todo lo necesario", refirió una de las activistas de los colectivos conformados por familiares de las víctimas o personas desaparecidos.

Aseguró que este viernes pasó que a eso de las 3:00 pm, llegó la camioneta que va para llevarse a los muchachos de Servicios Primarios que habían terminado y hasta minutos después de que se fueron apenas iba llegando la otra camioneta con la comida para ellos, por lo que ya son varias ocasiones las que se van sin poder comer.

"Aquí los van a matar con este trabajo, porque es muy pesado y con el intenso calor y tampoco les quieren dar nada, ah pero a los peritos que vienen de Guatemala y Alemania, a ellos sí los atienden muy bien y les dan todo", indicó otra de las activistas de los colectivos de Tamaulipas.

"Queremos aprovechar para reconocer el trabajo que está realizando el Dr. Arnoldo Páez de León, del Sector Salud, quien diariamente acude al lugar de las exhumaciones para poder llevar las medicinas y estar curándolos e incluso hasta les lleva comida también y les da todo, mis respetos para él, aunque ya no ha venido enfermera, porque no tienen vacunas.

"Se les acabaron las vacunas y pues ya no van a vacunar a las personas y es que en realidad las autoridades no están respondiendo como debieran, porque la Fiscal encargada del proyecto ya se fue y ya no está pendiente aquí", finalizaron.

-

Los especialistas

>Los peritos forenses que vienen de Guatemala no excavan la tierra, ni tampoco los sacan de las fosas o cargan los cuerpos que son exhumados.

>Ellos se enfocan en tomarles fotos dentro del camión forense, donde también les extraen las pruebas genéticas, ya sea del tejido o de los huesos para luego poder obtener el ADN que después será comparado como el banco de datos de cientos de personas que han estado aportando sus muestras.

>Los trabajos de extracción de muestras de los restos óseos lo vienen realizando el grupo de peritos guatemaltecos que desde hace más de un mes llegaron contratados por medio de una Asociación de Peritos Forenses que existe en ese país.

>Los cuales estarían siendo pagados por las autoridades del Gobierno de Alemania, quienes estarían financiando la mayor parte del proyecto enfocado en las labores de exhumación e identificación de los 350 cuerpos sin identificar.