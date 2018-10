Denuncian a líder de SNTE por malversación de fondos

Cd. de México.- Un grupo de maestros denunció hoy ante la PGR a Juan Díaz de la Torre, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por presunta malversación de millones de pesos de las cuotas sindicales.

Venancio Morales, presidente del Grupo Análisis Jurídico y Dignidad Magisterial, criticó que en 5 años de gestión De la Torre ha mantenido en opacidad los recursos de los empleados.

"Requerimos que la autoridad cite a declarar y aclarar a Juan Díaz para que el magisterio conozca a dónde van esos recursos y qué se está haciendo con ellos. Existen miles de maestros en el País que están totalmente en la indefinición porque no saben en qué se ocupa su dinero.

"Estamos exigiendo que se aclare todo eso, que se aclare ante la opinión pública porque presumimos malversación de fondos", dijo Morales en entrevista telefónica.

Explicó que en el sindicato existe un fideicomiso, acordado con empresas privadas, en el que a los agremiados los conducen a solicitar préstamos y compra de electrodomésticos con altos intereses y el descuento lo hacen vía nómina.

"No sabemos en qué se utiliza ese dinero y las ganancias. No sabemos cuánto le queda al sindicato, cuánto le queda a los maestros. Los maestros pagan mucho de interés. No tenemos esa información que hemos solicitado", reprochó.

Además, reveló que desde hace 10 años no se han rendido cuentas de 20 mil millones de pesos correspondientes al fondo de retiro de los maestros.

"Nos han negado toda información. Ningún maestro sabe el destino de ese dinero, por eso estamos solicitando que rindan cuentas ante la autoridad para dar credibilidad al magisterio y para informar de lo que se está haciendo.

"Juan Díaz de la Torre es un usurpador de funciones y es un dirigente ilegal de los maestros", expresó el docente.

En la demanda en poder de REFORMA se argumentó que el dirigente atenta contra los intereses patrimoniales de los afiliados.

"Solicitamos que se abra proceso de investigación en contra del señor Bernardo Quezada en relación a su participación en la empresa de créditos ETESA, de la cual es propietaria la señora Jessica Pereda, los que en contubernio con el mencionado Juan Díaz de la Torre han otorgado créditos con intereses excesivos a miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a través de jugosas comisiones mantiene una cobranza de cincuenta millones de pesos mensuales", revelaron.

En el documento, se pide también indagar a Juan Pablo Carranza, dueño de la empresa "Kubo Maestro".