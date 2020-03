Denuncian las mujeres 200 violaciones al año

Laredo, Tx.- En Laredo hay un promedio de 200 denuncias de mujeres adultas violadas sexualmente al año ante la Policía municipal. Se cree que es sólo 25 por ciento del total de violaciones que ocurren, pero la gran mayoría no se denuncia.

"Y ni se diga de niños abusados sexualmente... esa cifra es mucho mayor", dijo Sylvia Flores, con seis años como coordinadora del Programa de Violencia Sexual en la organización sin fines de lucro y no gubernamental Servicios para Niños y Adultos en Necesidad (SCAN).

Flores aseguró que en Estados Unidos, en Texas, en Webb y en Laredo, ni siquiera el uno por ciento de los hombres acusados de violación pasan un día completo en la cárcel, después de violar a una mujer.

La profesional de SCAN (Services Children and Adults in Need), especialista en atender y ayudar a víctimas en casos de violación sexual a mujeres, dijo que para el sistema judicial norteamericano; "el hombre es inocente hasta que la mujer prueba que él abusó de ella sexualmente".

"Y aún habiendo ADN del violador (semen) u otras pruebas criminalísticas o periciales, se dice que la mujer consintió el encuentro sexual, que le provocó, ponen en tela de duda si la violentó o ella cooperó, la víctima tiene que probar que no fue así".

Además de criminalizar a la mujer, la invisibilizan.

"¿Dígame un caso de abuso sexual que recuerda en Laredo, que haya ido a los tribunales y que se haya dictado sentencia condenatoria contra el varón abusador?", cuestionó Sylvia Flores y lanzó la pregunta a los lectores de El Mañana.

SCAN ubicado en el número 1605 de la avenida Saldaña, atrás del gimnasio Rock, ubicado en la esquina de Jacaman y Bartlett, ofrece a las mujeres y a las víctimas de violencia sexual, asesoría, consejería, sicólogos, abogados u orientación legal, representación, compañía, terapias, y demás.