Denuncian la fuga de paciente Covid

Cd. Victoria, Tam.- Un paciente positivo a Covid-19 abandonó por su propio pie el Hospital Civil Dr. José Macías Hernández de esta capital para dirigirse hacia su casa en Reynosa. El paciente había permanecido internado por espacio de 15 días en dicho nosocomio, pero no fue sino hasta el lunes cuando los resultados del Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmaron dicha enfermedad.

"Yo pertenezco al área de Selle, en el área donde esterilizamos material, se me pidió que me cambiara al área de hombres, yo ingreso al área normal, traigo simplemente mi uniforme quirúrgico porque no nos otorgan equipos biomédicos porque no hay pacientes Covid", reveló Sergio Adiel Razo Vega, enfermero del hospital.

"Ya a los cinco o seis minutos llega mi otra compañera y mi otro compañero que estaba en el fondo viene y nos dice ´vayan y pidan cubrebocas N95´, porque no traíamos cubrebocas N95, digo ¿por qué?, ´tenemos un paciente positivo´... había un paciente positivo confirmado", dijo.

El paciente había ingresado al hospital desde hace 15 días para someterse a una cirugía, la cual no se pudo llevar a cabo debido a diversas circunstancias, sin embargo, empezó a presentar síntomas sospechosos, razón por la que se le tomaron muestras que fueron llevadas al Laboratorio Estatal las cuales resultaron positivas al virus SARS-CoV 2; durante ese lapso, esta persona convivió con otros 10 internos, además de familiares y personal sanitario.

"O se contagió por vía paciente, se contagió por vía compañeros -porque también han salido compañeros de ahí del hospital positivos, ¿o qué otra manera puedes explicar que el señor se contagió dentro del hospital?", cuestionó el trabajador de la Salud.

"Sí necesitamos que Secretaría de Salud ponga más atención, ya no podemos, los compañeros han enfermado y no se les ha apoyado", denunció.

Recalcó que desde el inicio de la pandemia han resultado contagiados al menos 50 trabajadores de áreas como medicina general, enfermería, afanadores y camilleros.

"Hasta que no presentes un síntoma te muestrean y te dicen ´sí eres positivo´, pero mientras ya anduviste, porque tienes que presentarte porque no hay personal, así se está manejando", advirtió.