Denuncian la falta de uniformes en hospital

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores del Hospital Infantil de Ciudad Victoria amenazaron con manifestarse debido a la falta de pago de Becas Escolares para hijos de trabajadores del Sector Salud, esta situación se presentaría en todo el estado sin embargo a partir de este día empezaron a fluir dichos recursos por lo cual la manifestación fue suspendida.

"Y tenemos todo el Sector Salud desde lo que es de Nuevo Laredo hasta Tampico que no nos han dado uniformes y aquí se vio reflejado con el pago de las becas", señaló el enfermero del Hospital Infantil, Emmanuel Esaú Castro Landeros, "tenemos nosotros mismos que pelear porque no tenemos apoyo de nadie, ni del sindicato, y comprar nuestros uniformes".

Serían trece mil 800 los trabajadores del Sector Salud quienes se encontraban en espera del pago de esa prestación para poder iniciar con la compra de útiles escolares ante la cercanía del nuevo ciclo escolar, cada trabajador recibirá entre mil y nueve mil pesos dependiendo del número de hijos que tengan en edad escolar.

El enfermero Castro Landeros reiteró que los trabajadores del Infantil de Tamaulipas sufren por la falta de implementos de trabajo, como es el caso de los uniformes, desde hace casi dos años; recordó que por contrato los trabajadores de la Salud en ese nosocomio deben recibir nuevos uniformes por lo menos dos veces al año en los meses de mayo y octubre.

"Hay compañeros que son eventuales y que ganan mil 600 pesos y ellos tienen que comprar sus uniformes que cuestan mil 200, no es justo, o compran su uniforme o comen, porque si no, no los dejan trabajar", finalmente el trabajador de la Salud aseguró que algunas de sus compañeras han tenido que ser regresadas de su lugar de trabajo debido a que no portaban su uniforme a la hora de entrada de su turno, "necesitamos que eche un vistazo el Sector Salud, que nos den nuestros uniformes, nosotros estamos dispuestos a trabajar pero que nos den nuestros utensilios de trabajo".