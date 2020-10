Denuncian la agresión contra adultos mayores

Cd. Victoria, Tam.- Robos a casa-habitación, lesiones, asaltos con violencia a comercios y a transeúntes son algunos de los delitos que han tenido un repunte en las últimas semanas en esta capital; de entre todos estos destaca un caso de robo domiciliario que se convirtió en uno de lesiones e intento de homicidio en contra de una pareja de más de 80 años.

"Como familia le pedimos al gobernador, inclusive al presidente que en próximas fechas estará en Nuevo Laredo que, así como colaboró para encontrar el cuerpo del niño en San Fernando que, también apoye aquí para encontrar a la persona que ingresó e hizo tal fechoría con mis padres", dijo Silvia Margarita Ávila Rodríguez, hija de las víctimas del atentado que dejó secuelas físicas y emocionales aún por diagnosticar.

El caso suscitó el trece de septiembre y se encuentra abierto en el expediente 341/2020 de la Unidad de Investigación número Cinco de la Fiscalía General de Justicia del Estado; las víctimas son el matrimonio conformado por la señora Guadalupe Rodríguez Camacho de 89 años y Jesús Ávila Uresti de 88 quienes tienen su hogar en el número 1020 de la calle Matías S. Canales -calle 12- entre Mina y Berriozábal en la zona centro de esta localidad.

"Mi mamá refiere que solamente una persona estaba dentro del domicilio pero por pura lógica donde forzaron el protector de la ventana no podía ingresar una persona de una complexión normal, debió haber ingresado una persona menudita, inclusive nos atrevemos a decir que pudo haber sido un niño, un adolescente por la dimensión de la apertura de la ventana", en el domicilio aún se pueden observar los barrotes forzados por donde ingresó el agresor; tras el atentado, la familia contrató un servicio de vídeovigilancia ya que no es esta la primera ocasión en la que la pareja de octogenarios es agredida físicamente.

Los hechos, según relató la denunciante, ocurrieron entre las 20:30 y 21:30 horas del domingo trece de septiembre, al parecer el agresor contaba con un cómplice quien le advirtió de movimiento en los domicilios vecinos por lo que tuvo que abandonar la escena del crimen con parte del botín y sin concretar el aborrecible crimen contra don Chuy y doña Lupita.

"Yo no había escuchado la versión de ella hasta el momento que la llevé con el psicólogo... el mencionar y sentir tanto dolor de la impotencia de ella de no poder defender a mi papá", dijo Silvia Margarita intentando contener el llanto, "dice ´hija lo traía como un muñeco de trapo, tu papá estaba profundamente dormido, él no sintió los golpes, ya después dormido reaccionó y le preguntaba a esa persona ¿Por qué me pegas? en repetidas ocasiones´... si esa persona les estaba pidiendo dinero ellos no lo entendieron...".

Han sido varias las denuncias a través de las redes sociales de hechos delictivos similares en diferentes puntos de la ciudad, en este sentido, la Secretaría de Seguridad Pública descartó que se trate de una banda organizada que opere en la localidad, "quizá no sea una banda, pero sí están pasando cosas en Victoria y esta es una prueba palpable de que no estamos seguros ni en nuestra propia casa".

A través de esta ventana ingresó el agresor de don Chuy y doña Lupita, por lo que se sospecha de una persona muy delgada o de un adolescente.

El horrible atentado ocurrió en una vivienda ubicada en una zona céntrica de esta capital.