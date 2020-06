Denuncian jubilados falta de aumento a pensiones

Los sueldos son de hambre, hay jubiladas de Tampico y Madero, a lo mejor nosotros estamos un poquito mejor que ellos, pero los jubilados de Tampico y Madero ganan mil y pico de pesos por quincena, dos mil pesos por mes Guadalupe Navarro Alvizo, representante de los Trabajadores de la Salud de Hospitales Civiles

Cd. Victoria, Tam.- Jubilados del Hospital Civil denunciaron falta de aumento a las pensiones desde 2017 por lo que el poder adquisitivo de alrededor de 150 pensionados se ha diluido en los últimos años, en este sentido, el representante de los Trabajadores de la Salud de Hospitales Civiles, Guadalupe Navarro Alvizo, solicitó una reunión con el Gobierno del Estado en busca de solución.

"Hemos metido oficios del Hospital Civil con la señora (Gloria) Molina pero ella nos ignora, a todos los jubilados nos ignora... y estamos batallando", dijo el jubilado del Hospital Civil ´Dr. José Macías Hernández´ de Ciudad Victoria, "no nos han aumentado desde el 2017 que nos dieron un aumento del diez por ciento y de allí para acá el 2018, 2019 y 2020 no ha habido nada... no nos han aumentado nada".

Navarro Alvizo recordó que los trabajadores de los Hospitales Civiles no se encuentran afiliados al Instituto de la Prevención y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) por lo cual no pueden acceder a prestamos de ese organismo público descentralizado, "antes nos pagaban los gastos de marcha, acá por el jubilado que se muere siempre nos daban un pago de marcha, eran 55 días de salario como 55 mil pesos que nos daban para medio enterrar a la jubilada, pero ahora ni eso nos pagan".

Al inicio la organización estuvo integrada por 300 extrabajadores de los Hospitales Civiles de Madero, Nuevo Laredo y Victoria, pero con el pasar del tiempo han ido muriendo sus integrantes hasta quedar solamente la mitad; en lo que va del año, apuntó, han muerto cuatro jubilados, dos de Madero y dos en esta capital los cuales no han recibido el pago de los gastos de marcha.

"Los sueldos son de hambre, hay jubiladas de Tampico y Madero, a lo mejor nosotros estamos un poquito mejor que ellos, pero los jubilados de Tampico y Madero ganan mil y pico de pesos por quincena, dos mil pesos por mes, y a parte algunas prestaciones que les fuimos sacando a través del tiempo y mejoró un poquito el salario pero somos unas cuantas personas que ganamos un poquito más, pero es la mayoría la que gana un sueldo de hambre".





