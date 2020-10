Denuncian irregularidades en sustitución de Xico

Soy cómplice del pueblo victorense, de los señalamientos que la gente está haciendo sobre las irregularidades administrativas que hay, por eso yo me quedo, porque soy cómplice de una planilla a la que me incorporé y no de una pandilla Luis Torre Aliyán, Segundo Síndico del Cabildo local

Cd. Victoria, Tam.- El síndico Luis Torre Aliyán consideró que el proceso de sustitución del alcalde Xicoténcatl González Uresti cuenta con irregularidades por lo que se estaría violando el Estado de Derecho y la autonomía municipal, esto, luego de que el alcalde suplente elegido el primero de julio de 2018 junto a la planilla que encabeza el Municipio para el período 2018-2021 rechazó asumir el cargo.

"Podría considerarse una invasión a la autonomía municipal y al Ayuntamiento, vivimos en un Estado de Derecho y es muy importante que se cumplan las leyes", dijo a su llegada al Palacio Municipal, "que se respete lo que establece la Constitución General de la República, la Constitución del Estado de Tamaulipas, y el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas".

Durante la sesión ordinaria, el abogado Torre Aliyán recordó que por derecho el alcalde suplente Miguel Ángel Mansur Pedraza debía de asumir la presidencia, sin embargo, este remitió una carta a la Secretaría del Ayuntamiento dando a conocer su deseo por no asumir el cargo; en consecuencia, el alcalde con licencia propuso al sexto regidor, Édgar Javier Valdez Saldívar, para que asuma las funciones de presidente municipal durante el lapso que permanezca vacante el cargo.

Asimismo, se propuso una terna compuesta por los diputados locales María del Pilar Gómez Leal y Arturo Soto Alemán, además de la secretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto López, para que sea enviada al Congreso del Estado y que sean los diputados locales quienes elijan a quien habrá de asumir el mandato como alcalde -o alcaldesa- sustituta para el resto de la administración municipal.

"Es muy relevante que se respete la autonomía municipal y sobre esto voy a intervenir en el Cabildo... no se puede pasar por alto que el máximo órgano colegiado en Victoria, y en cualquier municipio que es el Ayuntamiento y sus miembros, porque somos la representación popular constituida".

Por otro lado, el síndico Luis Torre Aliyán cuestionó la gestión de González Uresti, destacó las irregularidades administrativas y el deterioro en la prestación de servicios públicos por parte del Municipio, por lo que aseguró que desde el Cabildo victorense continuará realizando los señalamientos que sean necesarios para exigir mejores resultados de la nueva administración, "soy cómplice del pueblo victorense, de los señalamientos que la gente está haciendo sobre las irregularidades administrativas que hay, por eso yo me quedo, porque soy cómplice de una planilla a la que me incorporé y no de una pandilla".