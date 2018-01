Denuncian a Gobernador de Colima ante Fepade

Cd. de México.- Diputados del PAN y Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra el Gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez.



El pasado jueves 4 de enero, el Mandatario recibió en el aeropuerto al precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, y lo acompañó a su acto proselitista en el Municipio de Villa de Álvarez.



"Es inaudito que Ignacio Peralta, siendo la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, arrope de la manera en que arropó a Meade, por el simple hecho de ser de su mismo partido", dijo la diputada del PAN, Martha Sosa.



"El Gobernador representa a toda la población colimense y, como tal, debe mantenerse al margen de todos los actos partidistas y enfocarse en hacer su trabajo en el servicio público".



La legisladora aseguró que la acción de Peralta es un delito electoral por proporcionar apoyo al precandidato en horario laboral.



En las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Colima, los diputados también denunciaron por el mismo hecho al Alcalde de Comala, Salomón Salazar.



En tanto, Peralta aseguró que ese día estaba aún en periodo vacacional y fuera del horario laboral.



"Yo lo acompañé a los eventos fuera de los horarios de trabajo y dentro de lo que me permite la ley estuve ahí haciendo acto de presencia en pleno ejercicio de mis derechos políticos", declaró un día después ante medios locales.



"Hay un oficio que yo metí desde mediados de diciembre en el sentido que yo iba a gozar del primer periodo vacacional; en sentido estricto el día de ayer estaba de vacaciones".



El Gobernador sostuvo que, como militante del PRI, actuó apegado a la normatividad.



"No hubo intervenciones de mi parte y sólo hice acto de presencia como militante que soy de partido; el ser Gobernador no me obliga a renunciar a mi militancia priista".