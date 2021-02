Denuncian fraude de 2 mdp por venta irregular de lotes

Se jugó con la necesidad de la gente, se lucró con la necesidad de la gente, en plena pandemia donde no hay empleos, donde no hay nada....". Agapito Garza, Exresidente de la colonia Nuevo Renacer

Exresidentes de la colonia irregular Nuevo Renacer se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para demandar una alternativa a su situación luego de haber sido desalojados el pasado sábado; asimismo, anunciaron que procederán en contra de los promotores de los 300 lotes que les fueron vendidos de manera fraudulenta.

El señor Agapito Garza, exresidente del asentamiento irregular señaló: "se va a tratar de hacerle una demanda a este señor -Julián Murillo- porque fueron muchos miles de pesos... son 300 familias y yo creo que se está llevando un monto cercano a dos millones de pesos".

En promedio, cada familia pagó más de seis mil pesos, reconocieron que ya contaban con el antecedente de que en al menos dos ocasiones anteriores ya se habían registrado operativos de desalojo en ese predio.

"Se jugó con la necesidad de la gente, se lucró con la necesidad de la gente, en plena pandemia donde no hay empleos, donde no hay nada... -ya- se va a buscar una alternativa para dotarnos de un predio ante ITAVU pero muchos de nosotros sabemos que ITAVU no tiene ahorita reserva territorial, pero vamos a darle el voto de confianza desde ahorita".