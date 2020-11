Denuncian feministas acoso de Policía Estatal

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de feministas se manifestó en la Plaza Juárez de esta capital para colocar anuncios de mujeres desaparecidas en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sin embargo, las activistas denunciaron acoso tanto por parte de la Policía Estatal como de representantes de los medios de comunicación.

"No pasa nada realmente, -solo- estamos pegando anuncios de mujeres desaparecidas... todos los días se están buscando mujeres desaparecidas", las activistas rechazaron formar parte de algún colectivo de Personas Desaparecidas y aclararon que esta era una iniciativa civil, "-pero- ya nos están acosando aquí las policías desde hace rato, no sé si gusten tomar vídeo... acá hay otra, también hace rato nos interceptaron en una banca en donde estábamos sentadas y pues, esto no".

Desde el mediodía se observó una mayor presencia de unidades de Seguridad Pública y agentes femeninos en los alrededores del Palacio de Gobierno debido a una posible protesta feminista; cabe recordar que el pasado 15 de septiembre se realizaron pintas en el monumento de los Niños Héroes en donde la Policía Estatal solamente hizo acto de presencia, sin que en el evento se registrara la detención de alguna participante.

Las jovencitas continuaron por espacio de varios minutos en los alrededores de la Plaza Juárez informando de manera verbal a los transeúntes sobre esa actividad bajo la mirada constante de los elementos de Seguridad Pública, "es muy curioso que los policías no sepan los derechos", criticó otra de las manifestantes.