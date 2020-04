Denuncian falta de restricciones

Se quejan trabajadores de la maquiladora Decher Manufactury ubicada en el parque industrial Del Norte de que en dicha fuente de empleo no se aplican las medidas de seguridad para prevenir contagios por Covid-19.

No hay distanciamiento entre uno y otro empleado, no dan cubrebocas, no checan temperatura y únicamente se cuenta con gel antibacterial.

Califican los trabajadores como situación muy preocupante la que están viviendo y tienen conocimiento de que la planta no va a cerrar sus puertas durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria y que no harán nada para evitar que los obreros presenten un posible contagio de la enfermedad.

Una mujer que sólo se identificó con el nombre de Marisol, proporcionó la información y no dio su identidad completa por temor a sufrir represalias.

En la planta laboran en el turno diurno, alrededor de 400 trabajadores en tanto que en nocturno, alrededor de 200.

Ante el grave riesgo que enfrentan, piden que alguna autoridad sanitaria tome cartas en el asunto y le exija a los representantes de la empresa que se cumpla con las medidas de prevención que establece la emergencia sanitaria puesta en marcha por el gobierno estatal vía Secretaría de Salud, antes de que pueda generarse un problema muy serio.