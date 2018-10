Denuncian discriminación y malos tratos en IMSS 270

Río Bravo, Tam.- Denuncian discriminación y malos tratos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) específicamente en el caso del hospital 270, en el caso de una persona que se encuentra postrada en cama víctima de un tumor cancerígeno encapsulado, por lo que claman por ayuda ante la terrible odisea que están viviendo.

La triste historia fue relatada y denunciada al reportero por el señor José Guadalupe Palacios García quien vive por la calle Guanajuato de la colonia Celanese esposo de la señora Norma Lidia Torres quien es la persona que se encuentra enferma.

"Nos mandaron al 270 en Reynosa y aparte de que no nos pagan los viáticos, el director Timoteo Leyva nos dijo que estuviéramos acudiendo hasta que hubiera cama disponible de otra manera no nos podía atender, igual trato recibimos de la jefa de ginecología la doctora Ingrid Aragón quien ya después ni siquiera nos dejó entrar, es por eso que asentamos denuncia tanto en la Comisión de los derechos Humanos como en el Juzgado Octavo en Reynosa pero es fecha en que no nos han resuelto nada, y mi esposa requiere de la operación por que el tumor creció bastante -unos 25 centímetros-".

Agregó que en el caso del Juzgado Octavo ni siquiera a sido recibido por el Juez Faustino Gutiérrez, sino que le avienta por delante al secretario por que él está muy ocupado y no tiene tiempo para nada, "ojalá y que nos escuche y aplique la ley como debe ser por que no es justo lo que nos están haciendo.

Aprovecho este importante medio de comunicación para solicitar de paso el apoyo del presidente municipal Carlos Ulivarri, ya que él dice ser una persona que trabaja en maquiladora y percibe un salario de 200 pesos, que apenas le alcanza para comprarle medicamento a su esposa, no duda en que será escuchado y atendido para ver de que manera se le puede ayudar, mostrando documentos de los estudios que por cuenta propia le han realizado a su mujer, y que hacen constar del mal que la aqueja.

Las personas interesadas en el caso y que deseen apoyar pueden llamar a los teléfonos 8991-09-57-82 ó bien al 8992-05-67-30



nPRUEBAS. Constancia de los estudios en donde aparece el tumor del mal que aqueja a la persona.